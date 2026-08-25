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Stok Cadangan Pangan Sumedang 319 Ton, Aman Hadapi Musim Kemarau

Selasa, 25 Agustus 2026 – 21:00 WIB
Stok Cadangan Pangan Sumedang 319 Ton, Aman Hadapi Musim Kemarau - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cadangan beras atau stok cadangan pangan. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memastikan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) masih aman untuk memenuhi kebutuhan bantuan masyarakat selama musim kemarau.

Kepala DKPP Kabupaten Sumedang Tono Suhartono mengatakan, stok CPPD yang tersedia saat ini mencapai sekitar 319 ton.

Sementara itu, jumlah yang telah disalurkan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 36,69 ton.

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"Stok pangan daerah sendiri aman karena kemarin surplus. Sekarang ada di kisaran 319 ton dan sebelumnya sudah tersalurkan hingga Agustus ini 36,69 ton," kata Tono di Sumedang, Selasa (25/8).

Menurut Tono, CPPD tersebut telah disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak bencana maupun kondisi yang berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan.

Penyaluran antara lain dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di Kecamatan Jatinunggal dan Tanjungkerta.

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Bantuan juga disalurkan ke wilayah yang terdampak banjir serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu di Kecamatan Rancakalong.

Selain itu, CPPD juga disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor di Kecamatan Surian.

Stok cadangan pangan pemerintah daerah Sumedang mencapai 319 ton dan dinyatakan aman menghadapi musim kemarau. Sebanyak 36,69 ton telah disalurkan
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TAGS   stok beras Sumedang cadangan pangan sumedang stok pangan Sumedang kabupaten sumedang ketahanan pangan sumedang DKPP Sumedang produksi padi sumedang musim kemarau

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