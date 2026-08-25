PAD Karawang Baru 65,73 Persen hingga Agustus, Target Rp2 Triliun Terancam Tak Tercapai

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hingga pekan ketiga Agustus 2026 baru mencapai 65,73 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang Sahali mengatakan capaian tersebut masih berada di bawah target ideal. Memasuki triwulan III, realisasi PAD seharusnya sudah berada di atas 70 persen.

“Memasuki triwulan ketiga memang seharusnya realisasi PAD sudah di atas 70 persen,” kata Sahali di Karawang, Selasa (25/8).

Sahali menjelaskan, capaian PAD pada tahun ini antara lain dipengaruhi strategi pemungutan pendapatan yang telah digenjot sejak awal tahun.

“Pada awal-awal tahun kita menggenjot PAD. Jadi memasuki triwulan ketiga ini tinggal menggali sisa-sisa yang tidak terkejar pada awal-awal tahun,” ujarnya.

Untuk meningkatkan penerimaan hingga akhir tahun, Bapenda Karawang akan mengoptimalkan sejumlah potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal.

Upaya tersebut dilakukan melalui penggalian potensi pendapatan, sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, optimalisasi digitalisasi layanan perpajakan, serta pendataan objek pajak yang lebih akurat.

Bapenda juga memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah lainnya untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah.