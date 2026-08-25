JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gelar Aksi Damai di Lampu Merah Ramanda, Warga Depok Bakar ATM Mandiri

Gelar Aksi Damai di Lampu Merah Ramanda, Warga Depok Bakar ATM Mandiri

Selasa, 25 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Gelar Aksi Damai di Lampu Merah Ramanda, Warga Depok Bakar ATM Mandiri - JPNN.com Jabar
Warga menggelar aksi damai di Lampu Merah Ramandi, Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah warga Kota Depok menggelar aksi damai di kawasan Lampu Merah Ramanda, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/8).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan atas pemblokiran rekening milik Supriyono alias Botok, yang disebut merupakan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Selain menyoroti persoalan rekening, peserta aksi juga menyampaikan dukungan terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.

Baca Juga:

Koordinator aksi, Kasno, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat Kota Depok terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Kami masyarakat Kota Depok melakukan aksi damai. Pertama, kami mendukung permohonan ataupun usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” kata Kasno di lokasi aksi.

Menurut Kasno, warga Depok juga menyatakan dukungan terhadap Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

Baca Juga:

“Kami juga melakukan protes terhadap Bank Mandiri yang mana patut diduga sudah memblokir rekening yaitu Mas Botok dan kawan-kawan,” ujarnya.

Kasno meminta setiap tindakan terkait rekening nasabah tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Sejumlah warga Depok menggelar aksi damai di Ramanda dan menyoroti dugaan pemblokiran rekening Supriyono alias Botok serta mendukung RUU Perampasan Aset
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok bank mandiri ruu perampasan aset aksi damai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ampb Lampu Merah Ramanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU