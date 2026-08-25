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Harga Emas Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Cek Daftar Lengkap 0,5 Gram hingga 1 Kg

Selasa, 25 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Harga Emas Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026: Cek Daftar Lengkap 0,5 Gram hingga 1 Kg - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini 25 Agustus 2026 tercatat Rp2.768.000 per gram. Setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp2.774.920. Simak daftar lengkapnya. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 25 Agustus 2026, tercatat Rp2.768.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.774.920.

Harga tersebut merupakan pembaruan yang dilakukan setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

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Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup Gift Series, Batik Seri III, Seri Kemerdekaan, serta sejumlah produk perak.

Berikut daftar lengkap harga emas dan perak berdasarkan data pembaruan 25 Agustus 2026.

Harga Emas Batangan 25 Agustus 2026

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0,5 gram: Rp1.434.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.437.585.

1 gram: Rp2.768.000; setelah PPh menjadi Rp2.774.920.

Harga emas hari ini 25 Agustus 2026 tercatat Rp2.768.000 per gram. Setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp2.774.920. Simak daftar lengkapnya
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