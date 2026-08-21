GrabAcademy Resmi Diluncurkan, Mitra Didorong Naik Kelas dan Buka Peluang Baru

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Grab Indonesia memperluas kesempatan bagi para mitranya untuk mengembangkan keterampilan, dan membuka sumber penghasilan baru melalui GrabAcademy.

Program yang diluncurkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia itu, tidak hanya menyasar Mitra Pengemudi, tetapi juga Mitra Merchant.

GrabAcademy dirancang sebagai wadah pembelajaran yang memungkinkan mitra meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan usaha, hingga menjajaki pilihan baru di dalam ekosistem Grab.

Bagi Mitra Pengemudi, GrabAcademy kini memiliki lima jalur pengembangan, yakni Mitra Melaju, Mitra Pengusaha, Beasiswa Mitra, Mitra Kreator, dan Mitra Instruktur.

Jalur tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan mitra yang memiliki aspirasi berbeda.

Ada yang ingin meningkatkan kapasitas sebagai pengemudi, mengembangkan usaha, melanjutkan pendidikan, membangun konten digital, hingga berbagi pengetahuan dengan mitra lainnya.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, semangat kemerdekaan harus diikuti dengan kesempatan bagi setiap orang untuk terus berkembang.

Menurutnya, GrabAcademy menjadi ruang bagi para mitra untuk belajar, mencoba hal baru, serta memanfaatkan ekosistem Grab untuk mendapatkan peluang penghidupan yang lebih beragam.