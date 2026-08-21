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GrabAcademy Resmi Diluncurkan, Mitra Didorong Naik Kelas dan Buka Peluang Baru

Jumat, 21 Agustus 2026 – 19:57 WIB
GrabAcademy Resmi Diluncurkan, Mitra Didorong Naik Kelas dan Buka Peluang Baru - JPNN.com Jabar
(Kiri–kanan) Shofwim Shofwan, Mitra Instruktur; Daniel Tomeke, Mitra Merchant; Temmy Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia; Neneng Goenadi, Chief Executive Officer Grab Indonesia; Riska Amelia, Mitra Penerima Beasiswa; dan Erna Junita, Mitra Naik Kelas GrabBike ke GrabCar, dalam sesi peresmian GrabAcademy: Peluang Tanpa Batas untuk Mitra Naik Kelas di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta, Selasa (11/8). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Grab Indonesia memperluas kesempatan bagi para mitranya untuk mengembangkan keterampilan, dan membuka sumber penghasilan baru melalui GrabAcademy.

Program yang diluncurkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia itu, tidak hanya menyasar Mitra Pengemudi, tetapi juga Mitra Merchant.

GrabAcademy dirancang sebagai wadah pembelajaran yang memungkinkan mitra meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan usaha, hingga menjajaki pilihan baru di dalam ekosistem Grab.

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Bagi Mitra Pengemudi, GrabAcademy kini memiliki lima jalur pengembangan, yakni Mitra Melaju, Mitra Pengusaha, Beasiswa Mitra, Mitra Kreator, dan Mitra Instruktur.

Jalur tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan mitra yang memiliki aspirasi berbeda.

Ada yang ingin meningkatkan kapasitas sebagai pengemudi, mengembangkan usaha, melanjutkan pendidikan, membangun konten digital, hingga berbagi pengetahuan dengan mitra lainnya.

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CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, semangat kemerdekaan harus diikuti dengan kesempatan bagi setiap orang untuk terus berkembang.

Menurutnya, GrabAcademy menjadi ruang bagi para mitra untuk belajar, mencoba hal baru, serta memanfaatkan ekosistem Grab untuk mendapatkan peluang penghidupan yang lebih beragam.

Grab meluncurkan GrabAcademy dengan lima jalur pengembangan bagi mitra, mulai dari beralih ke GrabCar, membuka usaha, hingga mendapat beasiswa.
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TAGS   grab indonesia grabacademy mitra grab indonesia program grab indonesia grab

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