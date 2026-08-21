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Pos Properti Bawa 5 Proyek Hunian ke Danantara Housing Expo 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 – 18:18 WIB
Pos Properti Bawa 5 Proyek Hunian ke Danantara Housing Expo 2026 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hunian dari PT Pos Properti Indonesia. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pilihan hunian dengan segmen berbeda akan ditawarkan PT Pos Properti Indonesia dalam Danantara Housing Expo 2026.

Pos Properti membawa lima proyek properti untuk diperkenalkan kepada pengunjung pameran yang akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2.

Lima proyek tersebut terdiri atas hunian premium, ruko, rumah komersial, hingga rumah subsidi yang dikembangkan di sejumlah wilayah.

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Chief Commercial Officer Pos Properti Aldhita Prayudhiputra mengatakan, keikutsertaan perusahaan dalam pameran tersebut merupakan upaya memperluas pilihan masyarakat dalam mencari hunian sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

“Melalui Danantara Housing Expo 2026, kami ingin memastikan masyarakat punya lebih banyak pilihan hunian yang sesuai kebutuhan, mulai dari rumah subsidi untuk keluarga muda hingga hunian premium untuk kebutuhan investasi,” ujar Aldhita dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (21/8/2026).

Proyek yang dibawa Pos Properti antara lain Rumah Adhyaksa di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang menyasar segmen hunian premium siap huni.

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Kemudian ada Ruko Mas Nagaraya di Bekasi Selatan dan Praya Cibubur di kawasan Harjamukti, Depok.

Adapun untuk segmen rumah subsidi, Pos Properti menghadirkan proyek di Kabupaten Sumbawa serta Point Residence di Karangbahagia, Bekasi.

Pos Properti membawa lima proyek hunian ke Danantara Housing Expo 2026, mulai rumah premium hingga subsidi, dengan sejumlah promo bagi calon pembeli.
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