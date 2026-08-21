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TPA Cipayung Overload, DLHK Depok Siapkan RDF Plant Berkapasitas 1.000 Ton per Hari

Jumat, 21 Agustus 2026 – 16:00 WIB
TPA Cipayung Overload, DLHK Depok Siapkan RDF Plant Berkapasitas 1.000 Ton per Hari - JPNN.com Jabar
Kondisi TPA Cipayung yang saat ini sudah overload. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Jawa Barat, menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang kini mengalami kelebihan kapasitas atau overload.

Kepala DLHK Kota Depok Reni Siti Nuraeni mengatakan TPA Cipayung telah beroperasi sejak 2014.

Seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya timbunan sampah, kapasitas tempat pembuangan tersebut kini semakin terbatas.

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“Sekarang ini kondisi TPA Cipayung sudah dianggap overload. Dengan jumlah penduduk Depok sekitar 2,2 juta jiwa, timbunan sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 1.279 ton per hari,” kata Reni.

Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan penanganan secara bertahap, baik pada sisi hulu maupun hilir. Pemerintah Kota Depok pun menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi beban TPA Cipayung.

DLHK Depok Siapkan RDF Plant

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Salah satu strategi yang disiapkan adalah pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di kawasan TPA Cipayung.

Fasilitas tersebut nantinya digunakan untuk mengolah sampah, termasuk timbunan sampah yang berada di TPA, menjadi bahan bakar alternatif berupa RDF.

TPA Cipayung Depok mengalami kelebihan kapasitas. DLHK menyiapkan RDF Plant 1.000 ton per hari dan kerja sama pengelolaan sampah dengan Kabupaten Bogor
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TAGS   TPA Cipayung RDF tempat pembuangan akhir TPA Cipayung Overload tumpukan sampah depok dlhk kota depok pengelolaan sampah Depok RDF Plant Depok kota depok pemkot depok

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