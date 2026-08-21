Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Laporan Scam Tertinggi di Indonesia, Tembus 131 Ribu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan scam atau penipuan digital tertinggi di Indonesia berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Provinsi Jawa Barat, Rianti Dwiyani mengatakan, sejak November 2024 hingga Juni 2026, IASC menerima 637.055 laporan scam secara nasional.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 131.455 laporan berasal dari Jawa Barat.

"Jawa Barat mencatatkan jumlah pelaporan tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 131.445 laporan," kata Rianti dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jumat (21/8/2026).

Adapun lima daerah di Jawa Barat dengan laporan scam terbanyak yakni Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.

Ia menuturkan, modus scam yang paling banyak dilaporkan secara nasional adalah penipuan belanja online atau jual beli, dengan 113.520 laporan dan total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp1,78 triliun.

Modus berikutnya ialah fake call atau pelaku mengaku sebagai pihak maupun institusi tertentu. Modus tersebut tercatat sebanyak 63.517 laporan dengan total kerugian mencapai Rp2,09 triliun.

Sementara itu, penipuan investasi menempati posisi ketiga dengan 32.251 laporan dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp2,08 triliun.