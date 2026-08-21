Donasi Tembus Rp375 Juta, Wali Kota Depok Terbang ke NTT Bawa Bantuan untuk Korban Bencana

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri dijadwalkan berangkat ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (21/8), untuk mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak gempa.

Supian Suri akan mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kunjungan tersebut.

Bantuan yang dibawa berasal dari donasi yang dihimpun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok bersama Palang Merah Indonesia (PMI).

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Supian mengatakan keberangkatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Depok terhadap warga yang terdampak bencana di NTT.

“Kami sama-sama ikut prihatin terhadap saudara-saudara yang ada di NTT. Doakan besok saya mendampingi Pak Gubernur ke Flores memberikan bantuan,” ujar Supian.

Menurut Supian, bantuan yang telah terkumpul hingga saat ini mencapai Rp250 juta. Namun, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena penggalangan bantuan dari pegawai Pemerintah Kota Depok masih berlangsung.

“Sudah terkumpul Rp250 juta, tetapi masih saya tunggu. Mudah-mudahan ini masih tahap pertama, artinya berikutnya ada dukungan lagi jika dibutuhkan,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Supian menyebut bantuan akan diarahkan kepada kebutuhan yang menjadi prioritas warga terdampak bencana.