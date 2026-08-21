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GMHPS Klaim Ada Dugaan Kerugian Negara Rp5,39 Triliun dalam Kasus PT SRM, Desak IUP Dicabut

Jumat, 21 Agustus 2026 – 12:30 WIB
GMHPS Klaim Ada Dugaan Kerugian Negara Rp5,39 Triliun dalam Kasus PT SRM, Desak IUP Dicabut - JPNN.com Jabar
GMHPS melaporkan PT Sultan Rafli Mandiri kepada Dirjen Minerba dan mendesak pencabutan IUP. Mereka mendasarkan laporan pada dua putusan kasasi Mahkamah Agung serta menyoroti dugaan kerugian negara Rp5,39 triliun. Foto: Source for jpnn.com

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Hukum Pemerhati Sosial (GMHPS) melaporkan PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Tri Winarno di Jakarta.

Mereka mendesak pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SRM terkait dugaan pelanggaran kegiatan pertambangan yang disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp5,39 triliun.

GMHPS menyatakan laporan tersebut didasarkan pada dua putusan kasasi Mahkamah Agung, yakni Putusan No. 5499 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 6 September 2024 dan Putusan No. 5691 K/Pid.Sus/2025 tertanggal 13 Juni 2025.

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Menurut GMHPS, dalam Putusan Kasasi No. 5499 K/Pid.Sus/2024 disebutkan adanya produksi emas murni PT SRM pada periode 2019–2021 yang mencapai 1.923 kilogram.

Namun, produksi yang dilaporkan kepada negara disebut hanya 91 kilogram.

GMHPS juga menyebut putusan tersebut memuat temuan mengenai kegiatan penambangan PT SRM yang dilakukan di luar wilayah IUP dan memasuki area IUP milik PT Bukit Belawan Tujuh.

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Sementara itu, berdasarkan Putusan Kasasi No. 5691 K/Pid.Sus/2025, GMHPS menyebut PT SRM memproduksi 774 kilogram emas murni pada 2024 dari kegiatan penambangan melalui terowongan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) bernama Yu Hao. Kegiatan tersebut disebut dilakukan tanpa persetujuan RKAB.

GMHPS juga menyoroti dugaan keterkaitan Yu Hao dengan Li Changjin, yang disebut organisasi tersebut sebagai pemegang saham mayoritas PT SRM.

GMHPS melaporkan PT Sultan Rafli Mandiri ke Dirjen Minerba dan mendesak IUP dicabut. Mereka menyoroti dugaan kerugian negara Rp5,39 triliun
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TAGS   PT Sultan Rafli Mandiri GMHPS IUP PT SRM dirjen minerba tambang emas kerugian negara kasus tambang emas tambang ilegal kementerian esdm

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