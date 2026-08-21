GMHPS Klaim Ada Dugaan Kerugian Negara Rp5,39 Triliun dalam Kasus PT SRM, Desak IUP Dicabut

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Hukum Pemerhati Sosial (GMHPS) melaporkan PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Tri Winarno di Jakarta.

Mereka mendesak pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SRM terkait dugaan pelanggaran kegiatan pertambangan yang disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp5,39 triliun.

GMHPS menyatakan laporan tersebut didasarkan pada dua putusan kasasi Mahkamah Agung, yakni Putusan No. 5499 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 6 September 2024 dan Putusan No. 5691 K/Pid.Sus/2025 tertanggal 13 Juni 2025.

Menurut GMHPS, dalam Putusan Kasasi No. 5499 K/Pid.Sus/2024 disebutkan adanya produksi emas murni PT SRM pada periode 2019–2021 yang mencapai 1.923 kilogram.

Namun, produksi yang dilaporkan kepada negara disebut hanya 91 kilogram.

GMHPS juga menyebut putusan tersebut memuat temuan mengenai kegiatan penambangan PT SRM yang dilakukan di luar wilayah IUP dan memasuki area IUP milik PT Bukit Belawan Tujuh.

Sementara itu, berdasarkan Putusan Kasasi No. 5691 K/Pid.Sus/2025, GMHPS menyebut PT SRM memproduksi 774 kilogram emas murni pada 2024 dari kegiatan penambangan melalui terowongan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) bernama Yu Hao. Kegiatan tersebut disebut dilakukan tanpa persetujuan RKAB.

GMHPS juga menyoroti dugaan keterkaitan Yu Hao dengan Li Changjin, yang disebut organisasi tersebut sebagai pemegang saham mayoritas PT SRM.