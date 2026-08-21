Harga Emas dan Perak Hari Ini 21 Agustus 2026, Cek Harga 0,5 Gram hingga 1 Kg
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 21 Agustus 2026, tercatat Rp2.725.000 per gram untuk harga dasar.
Sementara harga setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.731.813 per gram.
Data harga tersebut diperbarui pada pukul 08.30 WIB. Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas seri khusus, emas batangan Gift Series, emas Batik Seri III, Seri Kemerdekaan, serta produk perak.
Harga Emas Batangan Hari Ini
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.412.500 atau Rp1.416.031 setelah PPh 0,25 persen.
1 gram: Rp2.725.000 atau Rp2.731.813 setelah PPh 0,25 persen.
2 gram: Rp5.390.000 atau Rp5.403.475 setelah PPh 0,25 persen.
3 gram: Rp8.060.000 atau Rp8.080.150 setelah PPh 0,25 persen.
5 gram: Rp13.400.000 atau Rp13.433.500 setelah PPh 0,25 persen.
10 gram: Rp26.745.000 atau Rp26.811.863 setelah PPh 0,25 persen.
25 gram: Rp66.737.000 atau Rp66.903.843 setelah PPh 0,25 persen.
50 gram: Rp133.395.000 atau Rp133.728.488 setelah PPh 0,25 persen.
100 gram: Rp266.712.000 atau Rp267.378.780 setelah PPh 0,25 persen.
250 gram: Rp666.515.000 atau Rp668.181.288 setelah PPh 0,25 persen.
500 gram: Rp1.332.820.000 atau Rp1.336.152.050 setelah PPh 0,25 persen.
1.000 gram: Rp2.665.600.000 atau Rp2.672.264.000 setelah PPh 0,25 persen.
Harga Emas Gift Series
Selain emas batangan reguler, tersedia produk Emas Batangan Gift Series dengan rincian sebagai berikut:
0,5 gram: Rp1.482.500 atau Rp1.486.206 setelah PPh 0,25 persen.
1 gram: Rp2.875.000 atau Rp2.882.188 setelah PPh 0,25 persen.
Harga emas hari ini, 21 Agustus 2026, tercatat Rp2.725.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kg serta harga perak
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