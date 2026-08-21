17.882 Warga Karawang Terdampak Kekeringan, 828.000 Liter Air Bersih Disalurkan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat sebanyak 828.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada warga di 15 desa yang terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang, Ferry Muharram, mengatakan kekeringan telah berlangsung selama beberapa bulan dan berdampak terhadap masyarakat di 15 desa yang tersebar di lima kecamatan.

Sebanyak 17.882 jiwa dari 5.853 keluarga dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi tersebut.

"Hingga saat ini, total sudah 828.000 liter air bersih yang telah disalurkan ke daerah yang mengalami krisis air bersih," kata Ferry.

BPBD Salurkan 273.000 Liter Air

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Karawang, sebanyak 273.000 liter air bersih didistribusikan langsung oleh BPBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

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Sementara itu, sebanyak 555.000 liter lainnya disalurkan melalui kolaborasi BPBD dengan sejumlah pihak, antara lain Perumdam/PDAM, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan sejumlah pihak lainnya.

Dengan demikian, total air bersih yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak kekeringan mencapai 828.000 liter.