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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 21 Agustus 2026: Bogor hingga Garut Waspada Hujan dan Petir

Jumat, 21 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 21 Agustus 2026: Bogor hingga Garut Waspada Hujan dan Petir - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai dengan petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Jumat, 21 Agustus 2026. Hujan diprakirakan terjadi secara lokal, terutama pada siang hingga sore hari, dengan potensi cuaca ekstrem berupa kilat, petir, dan angin kencang dalam durasi relatif singkat.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 21 Agustus 2026, kondisi pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan.

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Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Garut.

Potensi hujan masih terdapat pada malam hari, terutama pukul 19.00–01.00 WIB. Hujan ringan hingga sedang secara lokal diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami kondisi cerah berawan.

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Waspada Petir dan Angin Kencang

Dalam peringatan dini, masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 21 Agustus 2026 menunjukkan potensi hujan ringan-sedang di sejumlah wilayah. Waspada petir dan angin kencang sore hari.
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