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Penjelasan KPK Soal OTT Pejabat Pemkab Bogor, Lengkap!

Kamis, 20 Agustus 2026 – 22:30 WIB
Penjelasan KPK Soal OTT Pejabat Pemkab Bogor, Lengkap! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi KPK. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan informasi mengenai adanya OTT di wilayah Kabupaten Bogor tidak benar.

"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

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Meski membantah adanya OTT, Budi membenarkan bahwa KPK tengah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang diterima lembaga antirasuah tersebut.

"Untuk saat ini, secara detail belum dapat kami sampaikan. Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," ujarnya.

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Budi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang dimintai keterangan maupun substansi laporan pengaduan masyarakat yang sedang ditindaklanjuti KPK.

Ia juga belum memberikan informasi mengenai lokasi pemeriksaan ataupun perkara yang menjadi dasar permintaan keterangan tersebut.

KPK membantah kabar OTT di Kabupaten Bogor. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut pihaknya sedang meminta keterangan sejumlah pihak terkait laporan masyarakat
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