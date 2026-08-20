Mahasiswa Unpad Cegat Kapolda Jabar, Soroti Aksi Kekerasan Polisi Saat Demo

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismanto dicegat oleh sejumlah mahasiswa seusai menyampaikan kuliah umum di Kampus Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Kamis (20/8/2026).

Pantauan JPNN, terlihat sejumlah mahasiswa itu sempat memberi naskah hasil kajian yang berisi berbagai tindak kriminal dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi di Jabar saat demo selama tahun 2025. Pipit pun langsung menerima hasil kajian tersebut.

Pipit mengatakan bahwa dirinya baru menjabat sebagai Kapolda Jabar pada tahun 2026. Sementara, peristiwa yang tertera di hasil kajian banyak terjadi pada tahun 2025.

Meski demikian, dia mengaku bakal menjadikan hasil kajian itu sebagai bahan evaluasi terhadap para anggotanya.

"Nanti kita ada uji, ya. Terima kasih informasinya, karena saya menjadi Kapolda di sini baru 2026. Nanti kita akan evaluasi hal-hal seperti itu. Oke? Terima kasih," kata Pipit.

"Tapi apakah ada tindak lanjut?" tanya mahasiswa.

"Tindak lanjut ini kan tahun 2025, saya masuk 2026. Oke?" jawab Pipit.

Pipit menegaskan bahwa tiap masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Polisi pun bakal mengawal tiap aspirasi masyarakat melalui tindakan secara preemtif, preventif, dan represif.