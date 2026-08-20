JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mahasiswa Unpad Cegat Kapolda Jabar, Soroti Aksi Kekerasan Polisi Saat Demo

Mahasiswa Unpad Cegat Kapolda Jabar, Soroti Aksi Kekerasan Polisi Saat Demo

Kamis, 20 Agustus 2026 – 19:35 WIB
Mahasiswa Unpad Cegat Kapolda Jabar, Soroti Aksi Kekerasan Polisi Saat Demo - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar, Irjen Pol Pipit Rismanto, saat dicegat mahasiswa seusai mengisi kuliah umum di Kampus Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (20/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismanto dicegat oleh sejumlah mahasiswa seusai menyampaikan kuliah umum di Kampus Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Kamis (20/8/2026).

Pantauan JPNN, terlihat sejumlah mahasiswa itu sempat memberi naskah hasil kajian yang berisi berbagai tindak kriminal dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi di Jabar saat demo selama tahun 2025. Pipit pun langsung menerima hasil kajian tersebut.

Pipit mengatakan bahwa dirinya baru menjabat sebagai Kapolda Jabar pada tahun 2026. Sementara, peristiwa yang tertera di hasil kajian banyak terjadi pada tahun 2025.

Baca Juga:

Meski demikian, dia mengaku bakal menjadikan hasil kajian itu sebagai bahan evaluasi terhadap para anggotanya.

"Nanti kita ada uji, ya. Terima kasih informasinya, karena saya menjadi Kapolda di sini baru 2026. Nanti kita akan evaluasi hal-hal seperti itu. Oke? Terima kasih," kata Pipit.

"Tapi apakah ada tindak lanjut?" tanya mahasiswa.

Baca Juga:

"Tindak lanjut ini kan tahun 2025, saya masuk 2026. Oke?" jawab Pipit.

Pipit menegaskan bahwa tiap masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Polisi pun bakal mengawal tiap aspirasi masyarakat melalui tindakan secara preemtif, preventif, dan represif.

Kapolda Jabar dicecar mahasiswa mahasiswa soal tindakan represif polisi saat demo. Irjen Pipit menjelaskan begini.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   unpad kapolda jabar mahasiswa unpad aksi mahasiswa irjen pol pipit rismanto represif polisi kekerasan polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU