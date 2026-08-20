Penjelasan Rektor Unpad Soal Kondisi Mahasiswanya Seusai Perbincangan dengan Dedi Mulyadi Viral

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Seorang mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) menjadi sorotan seusai perbincangannya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, viral di media sosial.

Dalam rekaman video yang beredar, tampak sosok mahasiswa baru itu sedang mengikuti kegiatan kuliah umum yang dihadiri Dedi Mulyadi selaku pembicara.

Dalam sesi tanya jawab, Dedi sempat meminta beberapa mahasiswa baru untuk maju ke depan.

Dedi awalnya bertanya mengenai keberadaan ayah dari si mahasiswa, dan terungkap adanya permasalahan keluarga. Mahasiswa tersebut juga diketahui korban dari perceraian kedua orangtuanya.

Setelah video perbincangannya viral, beredar kabar jika mahasiswa tersebut mengalami tekanan psikis sebab beredarnya video itu. Ia disebut malu dan mogok kuliah.

Rektor Unpad, Prof. dr. Arief Kartasasmita membantah mengenai kabar tekanan psikis salah satu mahasiswanya itu.

Katanya, mahasiswa tersebut sampai saat ini kondisinya baik-baik saja dan dia masih menjalani perkuliahan seperti biasa.

"Gak ada apa-apa, kuliahnya sih baik-baik saja, dia enggak ada apa-apa, justru saya ingin tidak memperbesar ini menjadi masalah yang lebih luas, karena kasihan pada anaknya," kata Arief saat ditemui di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (20/8/2026).