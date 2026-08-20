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Warga Temukan Dua Potongan Kaki Manusia di Kali Grogol Depok

Kamis, 20 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Warga Temukan Dua Potongan Kaki Manusia di Kali Grogol Depok - JPNN.com Jabar
Perugas SDA saat turun ke lokasi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Potongan tubuh manusia kembali ditemukan di aliran Kali Grogol, wilayah Mampang, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (20/8) sore.

Informasi mengenai temuan tersebut pertama kali diketahui setelah warga yang berada di sekitar lokasi melihat benda yang diduga merupakan bagian tubuh manusia.

Temuan itu kemudian dilaporkan kepada petugas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Kota Depok.

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Petugas SDA, Mufik, mengatakan dirinya mendapat informasi dari warga mengenai temuan tersebut.

Setelah menerima laporan, ia langsung menuju lokasi untuk memastikan informasi tersebut.

“Saya dapat laporan dari warga. Karena warga tahu pekerjaan saya di SDA, katanya ada potongan kaki, makanya saya langsung datang,” ujar Mufik saat ditemui di lokasi.

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Setibanya di lokasi, Mufik kemudian memeriksa temuan tersebut dan melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

“Saya langsung turun, dan komandan saya lapor polisi,” katanya.

Dua potongan kaki manusia ditemukan warga di Kali Grogol, Mampang, Depok. Temuan tersebut terbungkus plastik dan karung dan kini dievakuasi
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TAGS   kota depok kali grogol potongan kaki penemuan potongan kaki potongan kaki manusia potongan tubuh manusia

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