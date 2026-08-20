Supian Suri Tinjau Pembangunan RKAI Depok, Progres Capai 8 Persen

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri meninjau progres pembangunan Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Dalam peninjauan tersebut, Supian Suri menyebut progres pembangunan RKAI menunjukkan capaian positif.

Hingga pekan sebelumnya, progres pekerjaan telah mencapai 8 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 5 persen.

“Kami ingin memastikan pekerjaan pembangunan RKAI secara langsung. Alhamdulillah, sesuai rencana, bahkan melebihi target pekerjaan yang seharusnya,” ujar Supian.

Meski progres pembangunan melampaui target, Supian meminta kontraktor tetap menjaga konsistensi capaian pekerjaan setiap pekan.

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Hal itu dinilai penting karena waktu pengerjaan RKAI relatif terbatas dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026.

“Sedikit khawatir karena waktunya mepet sampai akhir tahun, tetapi Insyaallah tadi dari kontraktor meyakinkan kami bahwa prosesnya bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.