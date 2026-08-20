Ada Diskon Tambah Daya 50 Persen dari PLN untuk Pelanggan Jabar, Ini Syaratnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kabar baik bagi pelanggan PLN di Jawa Barat yang membutuhkan tambahan kapasitas listrik.

PT PLN (Persero) menghadirkan potongan biaya tambah daya hingga 50 persen melalui program Merdeka Daya.

Promo tersebut diberikan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan berlaku sampai 25 Agustus 2026.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat Krisantus H. Setiawan mengatakan, program tersebut menjadi bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan.

"Kami mengajak masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan tambahan kapasitas listrik untuk memanfaatkan kesempatan ini karena biaya tambah daya menjadi lebih ringan," ujar Krisantus dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (20/8/2026).

Program Merdeka Daya berlaku bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dari seluruh golongan tarif.

Pelanggan dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA bisa mengajukan penambahan daya hingga maksimal 7.700 VA dengan mendapatkan potongan biaya sebesar 50 persen.

Besaran penghematannya cukup signifikan. Sebagai contoh, pelanggan dengan daya awal 450 VA yang ingin meningkatkan kapasitas listrik menjadi 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625.