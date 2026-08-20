Iwan Bule Ajak Warga Jadikan HUT ke-81 Jabar Momentum Perkuat Peran di Tingkat Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jawa Barat dinilai memiliki modal besar untuk menjadi salah satu lokomotif utama pembangunan Indonesia.

Kekayaan alam, sumber daya manusia, industri, budaya, hingga semangat kebersamaan masyarakat menjadi kekuatan yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule dalam momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat.

Dia mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi titik tolak untuk memperkuat peran Jawa Barat dalam pembangunan nasional.

Menurut Iwan Bule, Jabar memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari industri, ekonomi kreatif, pertanian, pendidikan, teknologi, budaya, olahraga, hingga kekuatan generasi muda.

"Jawa Barat bukan hanya memiliki sejarah dan budaya yang besar, tetapi juga memiliki energi dan potensi yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak Indonesia Maju. Ini harus kita kelola dengan visi yang jauh ke depan," kata Iwan Bule dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026)

Iwan Bule menilai kekuatan Jawa Barat tidak hanya berasal dari jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut dia, provinsi tersebut juga memiliki anugerah alam dan topografi yang menjadi modal penting bagi pembangunan.