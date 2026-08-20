SIPEKA Diluncurkan, Bakesbangpol Kota Bogor Petakan Potensi Kerawanan Sosial

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor memperkuat upaya menjaga stabilitas politik, keamanan, serta ketenteraman masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kolaborasi dengan insan pers.

Salah satu langkah yang dikembangkan adalah SIPEKA (Sistem Pemetaan Kerawanan), sebuah aplikasi internal yang dirancang untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memetakan potensi kerawanan sosial serta dinamika politik dan keamanan di wilayah Kota Bogor.

Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Hidayatulloh mengatakan SIPEKA dikembangkan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan berbagai informasi mengenai kondisi masyarakat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

"SIPEKA ini dirancang agar informasi sekecil apa pun terkait dinamika Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Agama) dapat terintegrasi. Kami ingin data lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, bukan lagi sekadar asumsi," kata Hidayatulloh dalam pemaparan program kerja Bakesbangpol Kota Bogor, Kamis (20/8/2026).

Menurut Hidayatulloh, sistem pelaporan kewaspadaan dini sebelumnya masih kerap dilakukan melalui pesan singkat personal maupun percakapan di aplikasi perpesanan.

Pola tersebut dinilai memiliki keterbatasan karena informasi yang masuk tidak selalu terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi.

Dengan SIPEKA, informasi mengenai potensi kerawanan di tingkat wilayah diharapkan dapat dihimpun dan menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait untuk mengambil langkah penanganan sesuai kewenangannya.

Data Kerawanan Jadi Dasar Intervensi