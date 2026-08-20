Kecamatan Bogor Barat Luncurkan Lapis Bobar, Urus Administrasi Kini Bisa Lewat WhatsApp

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis digital bernama Layanan Administrasi Publik Terintegrasi di Kecamatan Bogor Barat (Lapis Bobar), Rabu (19/8/2026).

Layanan berbasis WhatsApp tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi publik, mulai dari informasi persyaratan dokumen kependudukan hingga pengecekan data kesejahteraan sosial.

Peluncuran Lapis Bobar dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Bogor Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, jajaran lurah, serta ASN se-Kecamatan Bogor Barat.

Dudi mengatakan, kehadiran Lapis Bobar merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Bogor Barat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan sekaligus kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Menurut dia, wilayah Kecamatan Bogor Barat memiliki sekitar 253.000 penduduk yang tersebar di 16 kelurahan sehingga dibutuhkan sistem pelayanan yang mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat.

"Fokus utama kami adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Indikator keberhasilan kami diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai skor 3,9 dengan kategori memuaskan," kata Dudi dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai, Lapis Bobar dapat menjadi solusi untuk memangkas proses pelayanan yang selama ini mengharuskan masyarakat datang dan mengantre secara langsung ke kantor pemerintahan.