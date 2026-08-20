Harga Emas Hari Ini 20 Agustus 2026 Naik, Cek Daftar Harga Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 20 Agustus 2026, tercatat berada di kisaran Rp1,4 juta untuk ukuran 0,5 gram hingga Rp2,66 miliar untuk ukuran 1.000 gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga yang tercantum terdiri atas harga dasar dan harga setelah ditambahkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berikut daftar harga emas batangan pada 20 Agustus 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.412.500 atau Rp1.416.031 setelah PPh 0,25 persen.

1 gram: Rp2.725.000 atau Rp2.731.813 setelah PPh 0,25 persen.

2 gram: Rp5.390.000 atau Rp5.403.475 setelah PPh 0,25 persen.

3 gram: Rp8.060.000 atau Rp8.080.150 setelah PPh 0,25 persen.

5 gram: Rp13.400.000 atau Rp13.433.500 setelah PPh 0,25 persen.

10 gram: Rp26.745.000 atau Rp26.811.863 setelah PPh 0,25 persen.

25 gram: Rp66.737.000 atau Rp66.903.843 setelah PPh 0,25 persen.

50 gram: Rp133.395.000 atau Rp133.728.488 setelah PPh 0,25 persen.

100 gram: Rp266.712.000 atau Rp267.378.780 setelah PPh 0,25 persen.

250 gram: Rp666.515.000 atau Rp668.181.288 setelah PPh 0,25 persen.

500 gram: Rp1.332.820.000 atau Rp1.336.152.050 setelah PPh 0,25 persen.

1.000 gram: Rp2.665.600.000 atau Rp2.672.264.000 setelah PPh 0,25 persen.

Harga Emas Gift Series

Selain emas batangan reguler, tersedia pula emas batangan Gift Series dengan rincian:

0,5 gram: Rp1.482.500 atau Rp1.486.206 setelah PPh 0,25 persen.

1 gram: Rp2.875.000 atau Rp2.882.188 setelah PPh 0,25 persen.