Prakiraan Cuaca Jabodetabek 20 Agustus 2026, Waspada Hujan Disertai Petir!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Kamis (20/8/2026). Potensi hujan terutama terjadi pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Kamis (20/8/2026) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (21/8/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Memasuki Jumat (21/8/2026) dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.