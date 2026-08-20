JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabodetabek 20 Agustus 2026, Waspada Hujan Disertai Petir!

Prakiraan Cuaca Jabodetabek 20 Agustus 2026, Waspada Hujan Disertai Petir!

Kamis, 20 Agustus 2026 – 10:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 20 Agustus 2026, Waspada Hujan Disertai Petir! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai dengan petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Kamis (20/8/2026). Potensi hujan terutama terjadi pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Kamis (20/8/2026) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (21/8/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Baca Juga:

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Baca Juga:

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Memasuki Jumat (21/8/2026) dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 20 Agustus 2026 menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang. Waspada petir dan angin kencang siang hingga malam
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU