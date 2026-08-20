JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prof Didin: Koperasi Desa Merah Putih Perlu Ditopang Tata Kelola dan Strategi Jangka Panjang

Prof Didin: Koperasi Desa Merah Putih Perlu Ditopang Tata Kelola dan Strategi Jangka Panjang

Kamis, 20 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Prof Didin: Koperasi Desa Merah Putih Perlu Ditopang Tata Kelola dan Strategi Jangka Panjang - JPNN.com Jabar
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) Prof. Didin S. Damanhuri. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) Prof. Didin S. Damanhuri menilai terdapat niat baik pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi.

Menurut Didin, salah satu upaya yang mencerminkan arah tersebut adalah program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ditargetkan menjadi salah satu instrumen untuk membangun sistem perekonomian berbasis masyarakat desa.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan koperasi yang kuat dan mampu bersaing dalam skala nasional maupun global tidak dapat dilakukan secara instan.

Baca Juga:

Menurut dia, diperlukan proses panjang, penguatan kelembagaan, tata kelola yang baik, serta target yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Prosesnya membutuhkan waktu sekitar satu abad. Yang awalnya hanya sederhana, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, lalu mengalami proses institusionalisasi, dengan tantangan besar dari para kapitalis yang berkembang sejak zaman Renaissance. Setelah mengalami banyak tantangan, akhirnya bisa mengimbangi dan malah dominan," kata Didin.

Belajar dari Koperasi Eropa

Baca Juga:

Didin mengatakan, sejumlah negara Eropa, khususnya kawasan Eropa Utara, memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem ekonomi berbasis koperasi.

Ia mencontohkan sejumlah perusahaan atau lembaga usaha berbasis koperasi yang berkembang menjadi pemain besar, seperti Credit Agricole di Prancis dan Rabobank di Belanda.

Prof Didin S Damanhuri menilai Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah baik mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, tetapi transformasi koperasi membutuhkan proses
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Koperasi Desa Merah Putih Pasal 33 UUD 1945 kdmp Prof Didin S Damanhuri koperasi indonesia koperasi desa ekonomi kerakyatan asprindo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU