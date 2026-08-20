Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Agustus 2026, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Kamis (20/8/2026). Potensi hujan diprakirakan terjadi terutama pada siang hingga malam hari dan berlanjut hingga dini hari di beberapa daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada 20 Agustus 2026, cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan pada periode tersebut meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Ciamis.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.

Sementara itu, memasuki dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.