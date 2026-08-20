Moses Hasiholan Siregar Wakili Indonesia di Y20 Washington DC, Bahas Masa Depan AI

jabar.jpnn.com, BOGOR - Moses Hasiholan Siregar, mahasiswa program doktoral di London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris, terpilih menjadi salah satu dari lima delegasi resmi Indonesia dalam G20 Youth Summit (Y20) 2026 di Washington DC, Amerika Serikat.

Y20 2026 berlangsung pada 14–16 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi perwakilan pemuda dari negara-negara anggota G20 untuk membahas berbagai isu strategis dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada para pemimpin G20.

Moses yang berasal dari Kota Bogor, Jawa Barat, mendapat mandat untuk mengawal isu pada Track 3: Innovation and Digital Transformation.

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Keterlibatan tersebut berlangsung di tengah perkembangan pesat otomatisasi dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang turut mengubah berbagai aspek kehidupan dan dunia kerja.

Dalam forum tersebut, Moses menekankan pentingnya memastikan perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat secara inklusif dan tidak memperlebar kesenjangan digital.

"Teknologi seharusnya tidak pernah meninggalkan siapa pun di belakang. Tugas utama kepemimpinan global saat ini adalah memastikan bahwa batas-batas digital dicairkan melalui keadilan akses, rasa aman, dan etika yang menghormati harkat manusia," ujar Moses.

Dorong Akses Digital yang Lebih Merata

Dalam pembahasan di Washington DC, Moses mengangkat isu kesetaraan akses terhadap teknologi dan transformasi digital.