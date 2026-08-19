EIGER Nature Siap Dibuka September 2026, Usung Konsep Ekowisata

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - EIGER Nature menggelar Media Gathering pada 19–20 Agustus 2026 di kawasan EIGER Nature, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang pembukaan destinasi tersebut untuk publik pada September 2026.

Media Gathering mempertemukan EIGER Nature dengan media nasional, regional, dan lokal untuk memperkenalkan perkembangan terbaru destinasi sekaligus membahas arah pengembangan ekowisata di Indonesia.

Kegiatan dikemas dalam format percakapan santai dan berbagi pengalaman.

Melalui kegiatan tersebut, media mendapat kesempatan untuk mendengarkan langsung perspektif manajemen, mengenal visi dan komitmen EIGER Nature, serta menyampaikan pertanyaan dan pandangan secara terbuka.

Dari EIGER Adventure Land Menjadi EIGER Nature

Direktur EIGER Nature, Imanuel Wirajaya, menjelaskan perjalanan transformasi destinasi tersebut dari EIGER Adventure Land menjadi EIGER Nature.

Menurut Imanuel, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan nama, tetapi juga menjadi bagian dari arah pengembangan destinasi yang mengedepankan visi, misi, dan prinsip ekowisata.