ASUS ExpertBook Ultra Curi Perhatian di Bandung, Laptop Bisa Tahan Beban hingga 100 Kg

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Laptop bisnis biasanya identik dengan perangkat yang menunjang pekerjaan kantoran.

Namun, ASUS mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda melalui ExpertBook Ultra.

Laptop tersebut diperkenalkan kepada awak media di de Java Hotel, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).

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Salah satu hal yang menarik perhatian dalam sesi tersebut ialah pengujian ketahanan perangkat.

ASUS memperlihatkan bagaimana ExpertBook Ultra dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi penggunaan, termasuk tekanan hingga setara 100 kilogram dan paparan air pada bagian keyboard.

Selain ketahanan fisik, laptop tersebut juga membawa kemampuan pemrosesan kecerdasan buatan (AI) yang menjadi salah satu fitur utamanya.

ExpertBook Ultra B9406CAA menggunakan prosesor hingga Intel Core Ultra X9-388H dengan Neural Processing Unit (NPU) berkemampuan hingga 50 Trillion Operations Per Second (TOPS).

Sementara kemampuan total platformnya diklaim mencapai 180 TOPS.