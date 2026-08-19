Petugas Linmas Tewas Ditabrak Metro Trans Jabar di Lodaya Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang petugas linmas berinisial AR (55 tahun) tewas setelah tertabrak angkutan Metro Jabar Trans di Jalan Lodaya, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung pada Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 20.40 WIB.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan berawal saat angkot MTJ dengan nomor polisi D 1965 CH yang dikemudikan Iin (58) melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Lodaya.

"Pengendara jenis mobil penumpang Mitsubishi D 1965 CH melaju dari arah barat ke timur di Jalan Lodaya," kata Fiekry dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Setibanya di depan Gang Jalan Taman Siswa, mobil tersebut menabrak AR yang sedang menyeberang jalan. Saat itu, korban menyeberang dari arah utara menuju selatan.

Akibat kecelakaan itu, AR meninggal dunia.

"Akibat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut pejalan kaki AR meninggal dunia dan dibawa ke forensik RS Sartika Asih Bandung," ucapnya.

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Ia mengungkapkan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan pengemudi mobil diduga kurang berkosentrasi saat berkendara.

Sementara itu, faktor kendaraan masih dalam proses penyelidikan unit gakkum.