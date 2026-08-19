Farhan Bongkar Kasus Perusakan Pohon di Bandung, Ada yang Dibor dan Disuntik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perusakan sejumlah pohon dengan cara menguliti dan menyuntikkan cairan di bagian batang, belakangan menjadi sorotan publik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, dari 14 pohon di Jalan Pahlawan yang mengalami pengerikan dan pengulitan pada bagian batang, dua di antaranya mengalami kerusakan cukup parah.

Pemkot Bandung kini melakukan upaya penyelamatan terhadap pohon tersebut.

"Yang dua sudah sangat parah, tapi oleh DPKP sekarang sedang diobati kambiumnya supaya kambiumnya tidak hilang," kata Farhan di Bandung, Rabu (19/8/2026).

Dalam proses perawatan, bagian pohon yang mengalami kerusakan dibungkus menggunakan karung goni dan diberikan berbagai nutrisi untuk membantu proses pemulihan.

Sementara, terkait dugaan pelaku pengulitan pohon di Jalan Pahlawan, kata dia, informasi awal mengarah kepada warga setempat. Penanganan terhadap kasus tersebut masih dilakukan oleh pihak terkait.

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Kasus kerusakan pohon juga ditemukan di sejumlah lokasi lain, termasuk Kiaracondong, Cijerah, Dago, dan Sawunggaling.

Di Kiaracondong, Farhan menyebut terdapat pohon yang mengalami tindakan pengeboran dan penyuntikan cairan yang diduga membahayakan pohon. Pelaku dalam kasus tersebut telah ditindak.