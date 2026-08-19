67 Desa di Karawang Siap Gelar Pilkades Digital Serentak

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Polresta Karawang, Jawa Barat, siap mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 yang akan digelar di 67 desa dengan sistem digital pada 22 November 2026.

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahatinto mengatakan kepolisian mendukung penuh seluruh tahapan Pilkades serentak untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung aman, tertib, transparan, dan kondusif.

"Kami mendukung penuh Pilkades Serentak Tahun 2026, khususnya dalam memastikan seluruh tahapan dapat berjalan aman, tertib, transparan, dan kondusif," kata Mario.

Menurut Mario, pengamanan Pilkades membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, panitia pemilihan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

"Sinergi seluruh pihak diperlukan agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa tetap terjaga," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Karawang Mulai Tertibkan Kabel Udara di Lima Ruas Jalan Perkotaan

Pilkades Digelar di 67 Desa

Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Karawang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026. Pemilihan tersebut akan dilaksanakan di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan.