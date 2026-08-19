Irfan Januar Ajak Karyawan PT RKM Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Berbagai Lomba

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pengusaha muda asal Depok, Irfan Januar, mengajak para karyawan PT Rapik Karya Mandiri (RKM) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor PT Rapik Karya Mandiri (RKM), Tapos, Kota Depok.

Para karyawan mengikuti sejumlah perlombaan yang menguji ketangkasan sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antarkaryawan.

Direktur Utama PT RKM, Irfan Januar, mengatakan kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut merupakan agenda yang rutin dilaksanakan perusahaan.

“Kegiatan lomba seperti ini memang rutin kami lakukan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Irfan.

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membangkitkan semangat kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum bagi karyawan untuk saling mengenal dan mempererat keakraban di lingkungan kerja.

Baca Juga: Atlet Angkat Besi Depok Sabet Medali Perak di Walikota Cup Max Out 2026

“Selain untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan, ini juga kami lakukan agar karyawan saling mengenal,” katanya.

Diikuti Perwakilan Tiap Divisi