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Irfan Januar Ajak Karyawan PT RKM Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Berbagai Lomba

Rabu, 19 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Irfan Januar Ajak Karyawan PT RKM Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Berbagai Lomba - JPNN.com Jabar
Direktur PT Rapik Karya Mandiri, Irfan Januar bersama para karyawan sesuai mengikuti berbagai perlombaan. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pengusaha muda asal Depok, Irfan Januar, mengajak para karyawan PT Rapik Karya Mandiri (RKM) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor PT Rapik Karya Mandiri (RKM), Tapos, Kota Depok.

Para karyawan mengikuti sejumlah perlombaan yang menguji ketangkasan sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antarkaryawan.

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Direktur Utama PT RKM, Irfan Januar, mengatakan kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut merupakan agenda yang rutin dilaksanakan perusahaan.

“Kegiatan lomba seperti ini memang rutin kami lakukan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Irfan.

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membangkitkan semangat kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum bagi karyawan untuk saling mengenal dan mempererat keakraban di lingkungan kerja.

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“Selain untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan, ini juga kami lakukan agar karyawan saling mengenal,” katanya.

Diikuti Perwakilan Tiap Divisi

Pengusaha muda Depok Irfan Januar mengajak karyawan PT RKM merayakan HUT ke-81 RI dengan berbagai lomba untuk mempererat keakraban.
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TAGS   irfan januar PT Rapik Karya Mandiri hut ke-81 RI hut ri perayaan hut ri perayaan 17 agustus lomba 17 agustus perlombaan 17 agustus kota depok

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