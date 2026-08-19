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HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, 14 Lembaga Kemanusiaan Bawa Bantuan untuk Warga Palestina

Rabu, 19 Agustus 2026 – 14:15 WIB
HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, 14 Lembaga Kemanusiaan Bawa Bantuan untuk Warga Palestina - JPNN.com Jabar
14 konsorsium lembaga kemanusiaan menyalurkan ribuan sembako untuk warga Palestina bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin (17/8/2026). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Konsorsium 14 lembaga kemanusiaan Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin (17/8/2026).

Sebanyak enam truk bantuan diberangkatkan dari Mesir dengan membawa 5.760 paket sembako yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga Palestina. Pengiriman bantuan tersebut menjadi bagian dari misi bertajuk Hadiah Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina.

Perwakilan Konsorsium, Nur Efendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Indonesia kepada warga Palestina yang hingga kini masih menghadapi situasi kemanusiaan yang berat.

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"Kami ingin menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan Indonesia tidak berhenti di tanah air. Hari ini, kami hadir membawa bantuan, doa, dan cinta dari rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina," kata Nur dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban warga Palestina sekaligus menjadi pengingat bahwa masyarakat Indonesia tetap peduli terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina.

"Semoga bantuan kecil ini menjadi penguat dan pengingat bahwa dunia tidak melupakan mereka," tuturnya.

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Konsorsium yang terdiri atas 14 lembaga kemanusiaan Indonesia tersebut telah berada di Mesir sejak tiga hari sebelum puncak kegiatan.

Selain distribusi sembako, rangkaian misi kemanusiaan juga mencakup dukungan medis bagi warga Palestina, bantuan operasional Rumah Quran Palestina di wilayah camp pengungsian, dukungan psikososial bagi anak-anak Palestina, serta distribusi perlengkapan sekolah.

Konsorsium 14 lembaga kemanusiaan Indonesia mengirim 5.760 paket sembako untuk warga Palestina dari Mesir bertepatan dengan HUT ke-81 RI.
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TAGS   paket sembako bantuan Palestina hut ke-81 RI bantuan kemanusiaan palestina konsorsium lembaga kemanusiaan

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