Pemkot Selidiki Kasus Pengulitan Pohon-pohon di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyelidiki kasus sejumlah pohon yang dikuliti atau dikelupas bagian batangnya di Jalan Pahlawan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab dan motif di balik tindakan yang berpotensi merusak kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, penyelidikan terhadap kasus tersebut masih berlangsung.

"Sedang diteliti, penyelidikan sedang berjalan. Kami juga belum tahu ini motivasinya apa," kata Farhan di Bandung, Rabu (19/8/2026).

Menurut Farhan, pengelupasan kulit batang pohon dapat memberikan dampak terhadap kondisi pohon apabila dibiarkan. Karena itu, penanganan dilakukan agar pohon yang terdampak tetap dapat bertahan dan kembali tumbuh dengan baik.

"Iya, kalau dibiarkan bisa bikin pohon mati. Makanya kami treatment supaya lebih sehat," tuturnya.

Pantauan JPNN, di Jalan Pahlawan ada sekitar delapan pohon yang bagian batangnya dikuliti. Saat ini, pohon-pohon itu sudah ditutup dengan karung goni dan dalam perawatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Ini lagi ditangani supaya kulitnya tumbuh lagi," ucap dia.