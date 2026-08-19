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Daftar Harga Emas Hari Ini 19 Agustus 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rabu, 19 Agustus 2026 – 10:00 WIB
Daftar Harga Emas Hari Ini 19 Agustus 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kg - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 19 Agustus 2026, mulai Rp1.372.500 untuk 0,5 gram dan Rp2.645.000 untuk 1 gram. Simak daftar harga lengkapnya. Foto: chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 19 Agustus 2026, berada di level Rp2.645.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.651.613 per gram.

Harga tersebut merupakan harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

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Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas tematik, termasuk Gift Series, Batik Seri III, dan Seri Kemerdekaan.

Berdasarkan daftar harga per 19 Agustus 2026, emas batangan tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Daftar harga emas batangan 19 Agustus 2026

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Berikut rincian harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.372.500 atau Rp1.250.931 setelah PPh 0,25 persen.

Harga emas hari ini, 19 Agustus 2026, mulai Rp1.372.500 untuk 0,5 gram dan Rp2.645.000 untuk 1 gram. Simak daftar harga lengkapnya.
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