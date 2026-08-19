Daftar Harga Emas Hari Ini 19 Agustus 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 19 Agustus 2026, berada di level Rp2.645.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.651.613 per gram.

Harga tersebut merupakan harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas tematik, termasuk Gift Series, Batik Seri III, dan Seri Kemerdekaan.

Berdasarkan daftar harga per 19 Agustus 2026, emas batangan tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Daftar harga emas batangan 19 Agustus 2026

Berikut rincian harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.372.500 atau Rp1.250.931 setelah PPh 0,25 persen.