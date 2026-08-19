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Cuaca Jabodetabek 19 Agustus 2026: Jakarta, Depok hingga Bogor Berpotensi Hujan

Rabu, 19 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Cuaca Jabodetabek 19 Agustus 2026: Jakarta, Depok hingga Bogor Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Rabu (19/8/2026).

Hujan berpotensi terjadi mulai pagi menjelang siang hingga malam hari di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Rabu (19/8/2026) pukul 07.00 WIB hingga Kamis (20/8/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bogor.

Hujan Berpotensi Meluas pada Siang dan Sore

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

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Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

Potensi hujan juga mencakup Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 19 Agustus 2026 menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
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