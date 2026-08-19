JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jawa Barat 19 Agustus 2026, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

Prakiraan Cuaca Jawa Barat 19 Agustus 2026, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

Rabu, 19 Agustus 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 19 Agustus 2026, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Rabu (19/8/2026). Hujan diprakirakan terjadi mulai siang hingga dini hari di sejumlah daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 19 Agustus 2026, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB umumnya cerah berawan hingga berawan.

Pada periode tersebut, hujan ringan lokal berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Hujan Berpotensi Berlanjut pada Malam Hari

Baca Juga:

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan masih didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sebagian wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 19 Agustus 2026 menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah mulai siang hingga dini hari
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU