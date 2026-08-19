Prakiraan Cuaca Jawa Barat 19 Agustus 2026, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Rabu (19/8/2026). Hujan diprakirakan terjadi mulai siang hingga dini hari di sejumlah daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 19 Agustus 2026, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB umumnya cerah berawan hingga berawan.

Pada periode tersebut, hujan ringan lokal berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Hujan Berpotensi Berlanjut pada Malam Hari

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan masih didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sebagian wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.