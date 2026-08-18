Pemkot Kembali Buka Alun-alun Bandung Setelah Ditutup 6 Bulan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Alun-alun Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah menjalani sejumlah evaluasi dan perbaikan.

Pembukaan ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang bertepatan dengan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, pada Senin (17/8/2026)

Farhan mengatakan, pembukaan kembali Alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026.

Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga kawasan tersebut dinilai siap kembali digunakan.

"Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa meresmikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi. Aekarang sudah siap," kata Farhan, Selasa (18/8).

Menurutnya, pembukaan kembali Alun-alun Bandung tidak hanya berkaitan dengan kesiapan fasilitas, tetapi juga harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan.

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Karena itu, ia meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) bersama Kelurahan Balonggede membentuk tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan.

Tim tersebut nantinya aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik.