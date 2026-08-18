Mitra Grab Bandung Meriahkan HUT ke-81 RI, Ada Lomba Bakiak hingga Sajian Nusantara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi ratusan Mitra Grab di Bandung untuk sejenak meninggalkan kesibukan di jalan, dan berkumpul bersama.

Para mitra mengikuti rangkaian Perayaan Merdeka Bersinergi yang digelar Grab secara serentak di sembilan kota pada Senin (17/8/2026).

Selain upacara kemerdekaan, kegiatan di Bandung diisi dengan berbagai permainan khas 17-an yang mengutamakan kekompakan dan kebersamaan.

Sejumlah lomba seperti balap bakiak, makan kerupuk, balap karung, hingga lomba kelereng turut memeriahkan kegiatan tersebut.

Bagi para mitra, perlombaan bukan sekadar hiburan. Kegiatan itu menjadi kesempatan untuk saling menyemangati dan mempererat solidaritas di luar rutinitas sehari-hari.

“Bungah pisan rasanya ikut memeriahkan HUT RI bareng Grab dan baraya sesama Mitra di Bandung. Buat kami, momen kemerdekaan seperti hari ini jadi kesempatan untuk istirahat sejenak dari kesibukan di jalan dan menikmati waktu bersama,” ujar salah satu mitra pengemudi Grab Hendry dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, dikutip Selasa (18/8/2026).

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Menurut Hendry, kebersamaan dengan sesama mitra menjadi pengalaman tersendiri di tengah aktivitas mereka yang sehari-hari banyak dihabiskan di jalan.

“Bisa ngariung dan merasakan kekompakan bareng teman-teman Mitra jadi pengalaman yang berkesan. Semoga semangat kebersamaan ini bisa terus kami bawa dalam keseharian,” katanya.