Ekonomi Jabar Tumbuh 5,73 Persen, Iwan Suryawan Dorong Pemerataan Kesejahteraan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengapresiasi kinerja perekonomian Jawa Barat yang tumbuh 5,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen pada periode yang sama.

Data tersebut menunjukkan perekonomian Jawa Barat masih memiliki daya tahan di tengah dinamika ekonomi global.

Iwan menyampaikan hal itu seusai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Pangandaran, Jawa Barat, Senin (17/8/2026).

Menurut Iwan, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.

"Usia ke-81 Republik Indonesia bukanlah sekadar angka kronologis, melainkan momentum krusial untuk melakukan lompatan besar melalui kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan pemerataan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat hingga ke pelosok," ujar Iwan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan II 2026 mencapai 5,73 persen secara tahunan.

Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 40,24 persen.