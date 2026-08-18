Rayakan HUT ke-81 RI, Pegawai KAI Daop 2 Bandung Adu Kekuatan Tarik Lokomotif 80 Ton

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lomba 17-an biasanya identik dengan tarik tambang, balap karung atau panjat pinang.

Namun, pemandangan berbeda terlihat di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung.

Bukan tali tambang yang ditarik. Para pegawai KAI Daop 2 Bandung justru harus mengerahkan tenaga untuk menggerakkan sebuah lokomotif CC 206 yang bobotnya mencapai sekitar 80 ton.

Aksi tak biasa itu berlangsung di Dipo Lokomotif Daop 2 Bandung, Selasa (18/8/2026), sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sebanyak 18 unit kerja mengirimkan tim untuk mengikuti lomba tersebut. Masing-masing tim beranggotakan 15 pegawai.

Executive Vice President (EVP) Daop 2 Bandung Hendra Wahyono mengatakan, lomba tarik lokomotif sengaja dipilih untuk memberikan pengalaman berbeda dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.

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Menurut Hendra, kegiatan tersebut bukan sekadar adu kuat. Ada pesan kebersamaan yang ingin dibangun melalui perlombaan tersebut.

“Bobot lokomotif ini sekitar 80 ton. Satu lokomotif ditarik oleh 15 orang peserta. Antusiasme teman-teman sangat luar biasa,” ujar Hendra di lokasi acara.