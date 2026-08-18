50 Bus Terbakar di Pangkalan PO Sirnajaya Bekasi, Damkar Kerahkan 9 Armada

jabar.jpnn.com, BEKASI - Sebanyak 50 bus yang sudah tidak beroperasi terbakar di pangkalan Perusahaan Otobus (PO) Sirnajaya, Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/8/2026) dini hari.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi mengerahkan sembilan armada dari sejumlah sektor untuk menangani kebakaran tersebut.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi, Adeng Hudaya, mengatakan kebakaran terjadi di area pangkalan bus dengan luas sekitar 800 meter persegi.

"Kebakaran berasal dari pangkalan mobil bus. Sebanyak 50 bus yang sudah tidak beroperasi dilaporkan terbakar dalam kejadian tersebut," kata Adeng di Cikarang, Selasa (18/8).

Menurut Adeng, laporan mengenai kebakaran diterima petugas sekitar pukul 01.45 WIB.

Petugas kemudian segera menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 02.00 WIB untuk melakukan pemadaman.

Banyaknya kendaraan yang terparkir di area tersebut membuat api dengan cepat membesar.

Kondisi itu juga berpotensi menyebabkan api menjalar ke kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi.