Harga Emas Hari Ini 18 Agustus 2026 Naik? Cek Harga 0,5 Gram hingga 1 Kg
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 18 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.695.000 per gram untuk harga dasar.
Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.701.738.
Data harga tersebut merupakan harga yang diperbarui pada 18 Agustus 2026 pukul 08.30 WIB.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas edisi khusus, seri kemerdekaan, serta produk perak dengan variasi berat dan harga.
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, pada Selasa 18 Agustus 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.397.500 atau Rp1.400.994 setelah PPh 0,25 persen.
1 gram: Rp2.695.000 atau Rp2.701.738 setelah PPh 0,25 persen.
2 gram: Rp5.330.000 atau Rp5.343.325 setelah PPh 0,25 persen.
3 gram: Rp7.970.000 atau Rp7.989.925 setelah PPh 0,25 persen.
5 gram: Rp13.250.000 atau Rp13.283.125 setelah PPh 0,25 persen.
10 gram: Rp26.445.000 atau Rp26.511.113 setelah PPh 0,25 persen.
25 gram: Rp65.987.000 atau Rp66.151.968 setelah PPh 0,25 persen.
50 gram: Rp131.895.000 atau Rp132.224.738 setelah PPh 0,25 persen.
100 gram: Rp263.712.000 atau Rp264.371.280 setelah PPh 0,25 persen.
250 gram: Rp659.015.000 atau Rp660.662.538 setelah PPh 0,25 persen.
500 gram: Rp1.317.820.000 atau Rp1.321.114.550 setelah PPh 0,25 persen.
1.000 gram: Rp2.635.600.000 atau Rp2.642.189.000 setelah PPh 0,25 persen.
Harga setelah pajak pada daftar tersebut merupakan harga yang sudah memperhitungkan PPh sebesar 0,25 persen sebagaimana data yang diberikan.
Harga Emas Gift Series
Harga emas hari ini, 18 Agustus 2026, tercatat Rp2.695.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kg serta harga setelah pajak.
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