Prakiraan Cuaca Jabodetabek 18 Agustus: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 18 Agustus 2026 hingga Rabu, 19 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan secara lokal masih terdapat di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Bogor pada siang, sore, hingga malam hari.

Sementara itu, hujan ringan juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bekasi pada pagi hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Potensi hujan ringan di Kabupaten Bogor masih berlanjut pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB. Secara umum, kondisi cuaca pada periode tersebut diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada Rabu, 19 Agustus 2026 dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan.