Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Agustus 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lokal

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Selasa, 18 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal pada siang hingga malam hari di sejumlah kabupaten dan kota.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat untuk 18 Agustus 2026, kondisi pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan masih cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Potensi hujan lokal juga masih dapat terjadi pada malam hari. Pada periode pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan kembali berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan.

Dari sisi parameter cuaca, suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16–35 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara diperkirakan berkisar 40–93 persen.