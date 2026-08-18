JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Agustus 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lokal

Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Agustus 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lokal

Selasa, 18 Agustus 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Agustus 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lokal - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan ringan atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Selasa, 18 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal pada siang hingga malam hari di sejumlah kabupaten dan kota.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat untuk 18 Agustus 2026, kondisi pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Baca Juga:

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan masih cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Potensi hujan lokal juga masih dapat terjadi pada malam hari. Pada periode pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan kembali berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan.

Dari sisi parameter cuaca, suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16–35 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara diperkirakan berkisar 40–93 persen.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 18 Agustus 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU