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Bursa Ketua Umum HIPMI Kota Bandung, Yudi Budiana Berpeluang Jadi Calon Tunggal

Selasa, 18 Agustus 2026 – 08:08 WIB
Bursa Ketua Umum HIPMI Kota Bandung, Yudi Budiana Berpeluang Jadi Calon Tunggal - JPNN.com Jabar
Yudi Budiana bersama Okky Nugraha dan Lea Fadlan saat penyerahan formulir pendaftaran calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Bandung periode 2026-2029 di Bandung. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Bandung periode 2026-2029, berpotensi berakhir tanpa pertarungan kandidat.

Yudi Budiana kini berada di posisi terdepan setelah dua nama yang sebelumnya mengambil formulir pencalonan, Okky Nugraha dan Lea Fadlan, memilih mengurungkan niat maju dan menyatakan dukungan kepada dirinya.

Ketiga pengusaha muda itu bahkan tampil bersama saat proses penyerahan formulir pendaftaran calon ketua umum di Tumbuh di Boemi Kafe, Jalan Jawa, Kota Bandung, Senin (17/8/2026) malam.

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Yudi mengatakan, keputusan untuk berjalan bersama tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Komunikasi dan diskusi intensif dilakukan dengan Okky maupun Lea sebelum akhirnya tercapai kesepakatan.

Menurutnha, perbedaan pilihan dalam proses organisasi merupakan hal yang wajar.

Namun, kesamaan visi dan nilai membuat ketiganya melihat peluang yang lebih besar jika HIPMI Kota Bandung dibangun melalui kolaborasi.

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"Saya juga berdiskusi sama Kang Okky beberapa kali, saya juga berdiskusi sama Kang Lea beberapa kali. Begitu pun Kang Okky mungkin juga berdiskusi sama Kang Lea. Itu proses yang sangat lumrah dan bagian dari demokrasi," kata Yudi.

Dari rangkaian komunikasi tersebut, Yudi menyebut ada sejumlah kesamaan mendasar antara dirinya dengan kedua kandidat yang sebelumnya mengambil formulir.

Bursa Ketua HIPMI Kota Bandung mengerucut setelah Okky Nugraha dan Lea Fadlan menyatakan dukungan kepada Yudi Budiana.
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TAGS   Yudi Budiana Ketua HIPMI Kota Bandung BPC HIPMI Kota Bandung HIPMI Bandung 2026 Okky Nugraha Lea Fadlan pemilihan ketua hipmi kota bandung

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