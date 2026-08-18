SIM Keliling Bandung Hari Selasa 18 Agustus 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Selasa (18/8/2026), layanan tersebut beroperasi di Rest Area 78 (Kiara Artha Park) Jalan Ibrahim Adjie dan Yogya Riau Junction, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.