Ragam Kuliner Musim Panas di Turki, dari Sup Dingin hingga Es Krim Unik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Liburan ke Turki tidak hanya soal menikmati pantai, kota-kota bersejarah, atau pemandangan pegunungan.

Kuliner setempat juga menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik untuk dijelajahi.

Pada musim panas, sajian yang muncul banyak mengandalkan bahan-bahan segar, minyak zaitun, sayuran musiman, rempah, hingga hasil laut.

Hidangan tersebut hadir dalam beragam bentuk, mulai dari sup dingin, salad, makanan berbahan sayur, hingga makanan penutup.

Tren wisata kuliner pun semakin berkembang. Wisatawan kini tak hanya mencari destinasi yang ingin dikunjungi, tetapi juga makanan khas yang bisa dicicipi selama berada di tempat tersebut.

Salah satu hidangan musim panas yang menarik adalah ayran asi, sup dingin yang berasal dari kawasan Anatolla Timur.

Sajian ini dibuat dari yoghurt, kacang arab, dan gandum. Perpaduan tersebut menghasilkan hidangan yang menyegarkan dan cukup mengenyangkan untuk disantap saat cuaca panas.

Kuliner berbahan minyak zaitun juga banyak ditemukan di berbagai wilayah Turki. Sayuran seperti buncis, zukini, dan artichoke dimasak perlahan menggunakan minyak zaitun, kemudian umumnya disajikan dalam kondisi dingin.