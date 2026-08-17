Safari Kebangsaan MTP dan LVRI Jabar, Tanamkan Nasionalisme untuk Generasi Muda

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan.

Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Jawa Barat memilih cara berbeda dengan menggelar Safari Kebangsaan.

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momentum 17 Agustus itu menjadi bagian dari upaya menanamkan semangat nasionalisme sekaligus merawat ingatan generasi muda terhadap perjuangan para pahlawan.

Memasuki tahun kelima pelaksanaannya sejak era pandemi Covid-19, Safari Kebangsaan secara konsisten menyasar institusi pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat karakter cinta Tanah Air serta mengingatkan para pelajar bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pendahulu.

Koordinator Kegiatan MTP, Herman Widjaja mengatakan, sekolah sengaja dipilih sebagai salah satu tempat utama pelaksanaan Safari Kebangsaan karena menjadi ruang penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.

"Perayaan 17 Agustusan dengan cara safari ini sudah kelima kalinya kami laksanakan secara bergilir dari sekolah ke sekolah. Tujuannya, membangkitkan rasa nasionalisme, menumbuhkan kedisiplinan, sekaligus merawat ingatan akan pengorbanan daerah dan air mata para pendahulu kita," kata Herman seusai memimpin upacara di Sekolah Bintang Mulya, Bandung, Senin (17/8).

Upacara tersebut mendapat sambutan dari Ketua DPD LVRI Jabar Mayor Jenderal TNI (Purn) Nandang Herawan.